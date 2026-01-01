Homo ludens - Warum wir spielen
1 StaffelAb 0
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Homo ludens - Warum wir spielen
Die Dokumentation erforscht, warum Menschen ihr Leben lang spielen und wie Spiel Identität, Lernen und soziale Bindung formt. Sie begleitet Spieleentwickler, Cosplayer und Schauspielerinnen und zeigt, wie Rollen sowohl fordern als auch entlasten. Vom kindlichen Erkunden bis zum Bühnenspiel wird deutlich: Spielen ist ein natürlicher Trieb, schafft Gemeinschaft, eröffnet neue Räume und ermöglicht Mut, Ausdruck und echte Begegnung.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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