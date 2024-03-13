Hormonfalle Soja? - Licht und Schatten des Vegan-BoomsJetzt kostenlos streamen
Soja erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Wer sich fleischarm ernähren will, kommt an der Bohne und ihren Produkten kaum vorbei. Dementsprechend steigt das Angebot. Doch wie gesund ist Soja wirklich? Immer wieder auf dem Prüfstand: Die Auswirkung von Sojaprodukten auf den weiblichen Hormonhaushalt. Soja enthält zwar kein Hormon, ist aber dem Östrogen ähnlich aufgebaut, es enthält sogenannte Phytoöstrogene. Kann Soja also Brustkrebs auslösen? Oder umgekehrt Wechselbeschwerden lindern? Ist Soja in größeren Mengen genossen also gesund oder schädlich? Diesen und anderen Fragen ist Medizinjournalist Bernhard Hain nachgegangen. Dabei hat er eines entdeckt: Soja wird immer mehr auch in Österreich angebaut und hier verarbeitet. Bleibt am Ende die Frage, warum vegane Ernährung so oft wie fleischliche aussehen und schmecken muss. Regie: Bernhard Hain
