How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
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How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
Um das Problem der Straßenhunde einzudämmen, lässt Rumänien massenhaft Tiere einfangen, einsperren und alle töten, die nicht innerhalb von 14 Tagen adoptiert werden. Für das "Hundemanagement" kassieren die Betreiber der Auffang- und Tötungsstationen im Schnitt 200 Euro - für jedes gefangene Tier. Laut PETA-Schätzung wurden seit Beginn der 2000er-Jahre mehr als 1,1 Millionen Hunde getötet. Tierschutz-Creator @Nathan.Goldblat will diese Praxis der Hundetötung beenden.
Um was geht es in „How to kill a puppy & get rich - Die Hunde-Mafia"
In der investigativen Dokumentation „Die Hunde-Mafia: How to kill a puppy & get rich" deckt Tierschutz-Creator Nathan Goldblat das System der rumänischen Hundetötungsstationen auf.
Das Problem: Rumänien lässt massenhaft Straßenhunde einfangen und tötet alle Tiere, die nicht innerhalb von 14 Tagen adoptiert werden. An der Zahl der Straßenhunde hat sich dadurch nichts geändert. Für das „Hundemanagement" kassieren Betreiber zwischen 200 und 400 Euro - pro Hund. Finanziert wird das System durch öffentliche Mittel. Laut PETA-Schätzung wurden seit Beginn der 2000er mehr als 1,1 Millionen Hunde getötet.
Nathan Goldblat sammelt vor Ort Beweise für Verstöße gegen das Tierwohl und organisiert Rettungsaktionen mit namhaften Influencer:innen wie Hannes Jaenicke, Bianca Heinicke (13,6 Mio. Follower), Jonas Ems (7,9 Mio.) und Malte Zierden (2,9 Mio.). Die Creator-Allianz lädt Clips der gemeinsamen Rettungen hoch - sie gehen viral und erzeugen enormen medialen Druck. Noch während der Dreharbeiten werden erste Tiertötungsstationen geschlossen. Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments unterzeichnet einen Acht-Punkte-Plan der Initiative #KastrationstattTötung. Nathan spricht vor EU-Repräsentant:innen in Brüssel. Die Doku zeigt, wie journalistische Aufklärung und Social-Media-Reichweite politische Veränderung bewirken können - produziert von Film Five für ProSieben und Joyn.
Wann startet die „Hunde-Mafia"-Dokumentation im TV? Und auf welchem Sender läuft sie?
Die Dokumentation startet am Mittwoch, 15. April 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die mehrteilige Doku läuft zur Primetime und verbindet investigativen Journalismus mit der Schlagkraft von Social-Media-Engagement.
ProSieben und Joyn gehen mit diesem Format neue Wege: Während Nathan in Rumänien recherchiert, entsteht parallel viraler Content auf TikTok, Instagram und Co. - mit realen Auswirkungen. Die TV-Ausstrahlung dokumentiert diese einzigartige Verbindung aus klassischer Reportage und digitalem Aktivismus.
Folge verpasst? So siehst du „How to kill a puppy & get rich - Die Hunde-Mafia" online in der Joyn-Mediathek - live oder als Wiederholung
Auf Joyn kannst du die ersten Folgen bereits ab 8. April 2026 streamen - eine Woche vor dem TV-Start. Das ist der große Vorteil der Plattform: Du bist immer früher dran.
Was ist Joyn? Joyn ist die kostenlose Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1. Hier findest du Live-TV von über 60 Sendern, Mediatheken mit tausenden Inhalten und exklusive Originals. Du kannst die Doku entweder im ProSieben-Livestream am 15. April ab 20:15 Uhr verfolgen oder sie bereits eine Woche vorab in der Mediathek anschauen. Du brauchst nur einen kostenlosen Joyn-Account. Dann kann es direkt loslegen - am Smartphone, Tablet, Smart-TV oder im Browser.
Nathan Goldblat ist dem illegalen Welpenhandel auf der Spur - das musst du über den Content-Creator wissen
Nathan Goldblat ist 26 Jahre alt und hat deutsch-französische Wurzeln. Auf TikTok folgen ihm fast drei Millionen Menschen (@nathan.goldblat). Seine Karriere als Influencer begann früh: Mit 13 Jahren ging er auf der damaligen Plattform YouNow live - zunächst eher zufällig “nach der Schule” mit Freunden. Heute ist er etablierter Content Creator und Schauspieler, bekannt aus Serien wie „Krass Klassenfahrt" und „Notruf Hafenkante".
Privat ist Nathan seit über drei Jahren mit Freundin Lena Roth zusammen, die im Bereich Cooking und Lifestyle tätig ist.
Nathan teilt auf Social Media nicht nur humorvolle Clips, sondern nutzt seine Reichweite gezielt für Tierschutz-Themen. Seine Liebe zu Tieren wurde bereits in der Kindheit geweckt: Er wuchs auf dem Land auf, lernte reiten und verbrachte viel Zeit auf einem Hof mit Pferden, Hunden und Katzen. Heute ruft er seine Community zum Mithelfen und Spenden auf - und organisiert selbst Rettungsaktionen. Für die Doku mobilisierte Nathan 26 Influencer:innen und erreichte über 70 Millionen Aufrufe.
Seine Reise nach Rumänien und die Hintergründe der Recherche kannst du hier im Behind-the-Scenes-Interview nachlesen: Nathan Goldblat: Zwischen Schauspielerei, Algorithmus und Tierschutz.
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