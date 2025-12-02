Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hubert ohne Staller

Eiskalt abserviert

ServusTVFolge vom 02.12.2025
Eiskalt abserviert

Eiskalt abserviertJetzt kostenlos streamen

Hubert ohne Staller

Folge vom 02.12.2025: Eiskalt abserviert

48 Min.Folge vom 02.12.2025

Als der Eismeister der örtlichen Eishockeymannschaft tot aufgefunden wird, übernehmen Hubert und Christina den Fall. Die hatte sich freiwillig angeboten, nachdem Girwidz auf Grund der Temperaturen im Stadion mit Rückenproblemen zu kämpfen hat. Bald wird allerdings klar, dass Christina auch privates Interesse an den Ermittlungen hat: Der Torwart des Teams hat es ihr angetan.

Alle verfügbaren Folgen