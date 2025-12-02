Hubert ohne Staller
Folge vom 02.12.2025: Eiskalt abserviert
48 Min.Folge vom 02.12.2025
Als der Eismeister der örtlichen Eishockeymannschaft tot aufgefunden wird, übernehmen Hubert und Christina den Fall. Die hatte sich freiwillig angeboten, nachdem Girwidz auf Grund der Temperaturen im Stadion mit Rückenproblemen zu kämpfen hat. Bald wird allerdings klar, dass Christina auch privates Interesse an den Ermittlungen hat: Der Torwart des Teams hat es ihr angetan.
Altersfreigabe:
0