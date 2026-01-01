Hugo & Egon
HUGO, eine geräumige gelbe Wertstoff-Tonne, und EGON, ein gelber Sack, sind zwei heitere und freundliche Zeitgenossen, die bei ihren Bemühungen für eine saubere Natur eine Menge Abenteuer zu bestehen haben. Das ungewöhnliche Paar setzt alles daran, die Umwelt von Abfällen freizuhalten und wird dabei von vielen originellen Freunden durch den Alltag begleitet und unterstützt. Nebenbei haben die beiden "Umwelthelden" auch ihre eigenen, ganz persönlichen "Spielchen", an denen sie Spaß haben, insbesondere mit ihrem Lieblingsgegner: CARLOS, der Boss der Umweltmafia! Aber Hugo wäre nicht Hugo und Egon nicht Egon, wenn es den beiden nicht durch den Einsatz von Cleverness und dank ihrer glänzenden Verbindungen immer wieder gelänge, die Oberhand zu behalten.