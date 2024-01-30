Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24
Staffel 1
Folge 1
vom 30.01.2024
46 Min.Folge vom 30.01.2024

Ein Opernball ohne Richard Lugner wäre wie das Neujahrskonzert ohne Radetzkymarsch. PULS 24 hat sich mit dem streitbaren Baumeister und DEM Ballereignis beschäftigt – inklusive ausführlichen Interviews mit zahlreichen Wegbegleitern.

PULS 24
