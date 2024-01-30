Ich und der Opernball - Richard Lugner und seine StarsJetzt kostenlos streamen
Ich und der Opernball - Richard Lugner und seine Stars
Folge 1: Ich und der Opernball - Richard Lugner und seine Stars
46 Min.Folge vom 30.01.2024
Ein Opernball ohne Richard Lugner wäre wie das Neujahrskonzert ohne Radetzkymarsch. PULS 24 hat sich mit dem streitbaren Baumeister und DEM Ballereignis beschäftigt – inklusive ausführlichen Interviews mit zahlreichen Wegbegleitern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ich und der Opernball - Richard Lugner und seine Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4