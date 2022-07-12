Ideen aus Österreich - Altrichter unterwegs
1 StaffelAb 6
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Ideen aus Österreich - Altrichter unterwegs
Der ehemalige #2min2mio-Investor und Business Angel Michael Altrichter macht sich auf die Reise und stattet in "Ideen aus Österreich" den noch teils unbekannten Erfinder:innen einen Besuch hab. Egal ob Hobbyerfinder:in oder Branchen-Kenner:in, in Österreich sind noch so einige ausgeklügelte Ideen und Visionen zu finden.
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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