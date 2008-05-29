Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 4: Der letzte Heide
In einem Wald bei München findet ein Förster eine Mädchenleiche. Marie Blank und Dr. Jens Deißmann sind sofort vor Ort, doch aus dem Anblick, der sie dort erwartet, werden sie nicht schlau. Das Mädchen wurde auf merkwürdige Weise beerdigt, ihr Gesicht mit einem Tuch bedeckt, die Fingernägel abgeschnitten, Nüsse und Brot befinden sich in ihrer Manteltasche. Außerdem weisen ihre Hände eine starke Hautreaktion auf. Handelt es sich um die Inszenierung eines Psychopathen? Gut, dass Pater Simon Castell gerade für ein wichtiges Zusammentreffen mit den Vertretern der orthodoxen Kirche in München weilt und Marie mit seinen Fachkenntnissen weiterhelfen kann. Der Fundort weist für Castell eindeutig auf die Bestattungsriten der Mari hin, ein heidnisches Volk, das ursprünglich aus Finnland stammt. War das Mädchen selbst eine Mari? Und wer hat sie bestattet? Wie war sie gestorben? Im anliegenden Dorf wird Torben Schütt von der örtlichen Polizei festgenommen. Der Junge hatte ein Wegkreuz geschändet und Fotos von der Toten auf seinem Handy. Torben streitet ab, die Tote zu kennen, ein Alibi für die Tatzeit bekommt er von seinem Freund Niklas Landsberger. Marie ist bei beiden äußerst skeptisch, ob sie ihr die volle Wahrheit sagen. Dafür gibt es Neuigkeiten von Deißmann: die Hautreaktion weist auf den Kontakt mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel hin. Schnell gelangen Marie und Castell zum Hof von Rudolf Fiebig, der das Mädchen - Svetlana - und andere illegale Erntehelfer beschäftigt hatte. Wollte Svetlana zum Arzt gehen und hätte damit Fiebig auffliegen lassen? Auf dem Dachboden eines Wirtschaftsgebäudes überrascht Marie Svetlanas Freund Juri dabei, wie er Fiebigs Hof anzünden will. Macht er Fiebig verantwortlich für den Tod Svetlanas? Oder steckt er selbst mit drin?
