29 Min.
Das Wiener Cottage, ein exklusives Villenviertel, war ursprünglich als Sozialprojekt für leistbares Wohnen im Grünen gedacht. Gegründet 1872 auf Initiative von Heinrich Ferstel, sollten vor allem Beamte und deren Witwen von einem innovativen Finanzierungsmodell profitieren. Heute sorgt der Wiener Cottage Verein dafür, dass die historischen Prinzipien wie Grünflächen und Ensembleschutz bewahrt bleiben.
