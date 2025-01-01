Zum Inhalt springenBarrierefrei
impuls - Der PULS 24 Doku-Abend

Schlechtes Klima: Österreichs Ernte im freien Fall?

PULS 24Staffel 4Folge 1
Schlechtes Klima: Österreichs Ernte im freien Fall?

Folge 1: Schlechtes Klima: Österreichs Ernte im freien Fall?

51 Min.

Österreich ohne Grünen Veltliner, ohne Mais, ohne steirischen Apfel? Nur schleichend stellt sich in unserer Realität die Erkenntnis ein, dass es langsam ungemütlich wird. Auch bei uns in Österreich. Dürre, Überschwemmungen, Spätfrost, Hagel – die Klimaveränderung bringt mehr Unwetter, und stellt vor allem unsere Landwirte vor gewaltige Herausforderungen. Die PULS 24 – Eigenproduktion zeigt wie stark unsere Bauern den schon erreichten Temperaturanstieg von 2 Grad in Österreich spüren und was wir dagegen tun können.

