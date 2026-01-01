In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Die ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" erzählt Geschichten, die sich im Erfurter Johannes-Thal-Klinikum abspielen. Der turbulente Arbeitsalltag des Teams rund um die Oberärztin Dr. Leyla Sherbaz ist geprägt von dramatischen Momenten und traurigen Einzelschicksalen. Da ist es wichtig, dass die Belegschaft zusammenhält. Doch das ist nicht immer so einfach ...
"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" - Darum geht es
Willkommen am Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt! Die Geschichten der Krankenhaus-Serie erzählen vom Klinikalltag eines Teams von jungen Ärzt:innen. Zu Beginn der Serie drehte sich alles um den Oberarzt Dr. Niklas Ahrend, der auch schon in der Mutterserie "In aller Freundschaft" eine Rolle gespielt hat. Nach einem einschneidenden Ereignis verlässt Ahrend die Sachsenklinik in Leipzig jedoch und wagt als Oberarzt am Johannes-Thal-Klinikum (JTK) in Erfurt einen Neustart. Dort übernimmt er die Verantwortung für die Ausbildung der Assistenzärzt:innen.
Nach vier Jahren als Ausbilder stellt sich Dr. Niklas Ahrend 2019 einer neuen beruflichen Herausforderung. Schweren Herzens verlässt er das Klinikteam, um eine Stelle als leitender Oberarzt der Gynäkologie in San Francisco anzutreten. Kurz vor seinem Abschied vertraut er die Ausbildung der Assistenzärzt:innen seiner langjährigen Studienfreundin und Kollegin Dr. Leyla Sherbaz an. Am Johannes-Thal-Klinikum beginnt damit ein neues Kapitel.
In der Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" begleitest du das junge Team dabei, wie es medizinische und persönliche Herausforderungen meistert und dabei zusammenwächst. Die Ärzt:innen erleben anspruchsvolle medizinische Fälle, persönliche Krisen und emotionale Beziehungen - die ihr Leben als zukünftige Ärzt:innen auf die Probe stellen. Die ARD-Serie lebt vom Mix aus Krankenhausdrama, Humor und zwischenmenschlicher Wärme.
Sendung verpasst? Ganze Folgen und Wiederholungen von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" im kostenlosen Online-Stream auf Joyn
Die aktuellen Folgen von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" laufen aktuell immer donnerstags um 18:50 im Ersten und im kostenlosen ARD-Livestream bei Joyn.
Bei Joyn kannst du außerdem vergangene Folgen der Serie jederzeit kostenlos online streamen. Einfach die Joyn-App öffnen oder joyn.de aufrufen, den Serientitel in die Suche eingeben und direkt loslegen. Dort findest du zahlreiche Folgen der früheren Staffeln. Verfolge den Klinikalltag, wo und wann du willst - egal ob auf dem Smartphone, dem Laptop, dem Tablet oder deinem Smart-TV.
Besetzung von "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" - das sind die Schauspieler:innen
Zum Cast gehören im Laufe der Jahre zahlreiche beliebte Schauspielerinnen und Schauspieler, die die Geschichten am Johannes-Thal-Klinikum prägen. Aktuell sind dabei:
- Sanam Afrashteh spielt Anästhesistin Dr. Leyla Sherbaz
- Philipp Danne ist Dr. Ben Ahlbeck
- Mirka Pigulla als Dr. Julia Berger
- Luan Gummich spielt Mikko Rantala
- Lion Wasczyk verkörpert Florian Osterwald
- Christian Beermann spielt Dr. Marc Lindner
- Jakob d'Aprile ist Ivo Maric
- Linda Kummer spielt Tamar Hummel
- Olivia Papoli Barawati mimt Sofia Galura
- Arne Kertész verkörpert Oliver "Olli" Probst
- Marijam Agischewa ist Prof. Dr. Karin Patzelt
- Mike Adler spielt Dr. Matteo Moreau
- Horst Günter Marx verkörpert Klinikleiter Wolfgang Berger
- Juliane Fisch spielt Elly Winter
Je nach Staffel gab es zahlreiche Rollenwechsel und Neuzugänge, die das Ensemble lebendig halten.
Staffeln 1-11: So lange gibt es die Serie bereits
"In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" startete 2015 und hat inzwischen 11 Staffeln hervorgebracht. Jede Staffel umfasst zahlreiche Folgen - insgesamt sind mittlerweile über 300 Episoden erschienen. Damit gehört die Krankenhausserie zu den erfolgreichsten und langlebigsten Medizindramen im deutschen Fernsehen.
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