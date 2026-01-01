In ewiger Freundschaft
1 StaffelAb 12
In ewiger Freundschaft
Eine hochkarätige Verfilmung eines Bestsellerromans von Nele Neuhaus: Der spannungsgeladene Krimi-Zweiteiler erzählt von einem Vermisstenfall, der den Auftakt zu einer Reihe mysteriöser Morde bildet. Dicht erzählt und atmosphärisch inszeniert entfaltet sich ein komplexes Geflecht aus Geheimnissen, das die Ermittler vor immer neue Rätsel stellt. In den Hauptrollen sind Tim Bergmann und Kathrin von Steinburg zu sehen, weitere Rollen übernehmen unter anderem Golo Euler, Proschat Madani, Gaby Dohm und Nicole Beutler.
Altersfreigabe:
12GEWALT