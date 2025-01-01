In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
6 StaffelnAb 12
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Sternekoch Gordon Ramsay gibt all sein Wissen und seine Erfahrung weiter, um schlecht laufende Restaurants aus der Krise zu retten. Gemeinsam mit allen Beteiligten offenbart er schonungslos und ehrlich die Missstände des Betriebs. Er beleuchtet die Situation nicht nur aus kulinarischer Perspektive, sondern hat als strenger Unternehmer auch die Finanzen klar im Blick. Mit Gordon Ramsays Hilfe wird so mancher heruntergekommener Imbiss ein wahrer Genusstempel.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2007
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
