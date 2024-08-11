In the Eye of the Storm
Folge vom 11.08.2024: Die Feuerwalze von Hawaii
45 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12
Im August 2023 bricht die Hölle über Hawaii herein. Ein Hurrikan sorgt für heftige Stürme und schwere Verwüstungen. Der Wind facht zudem Buschbrände an, die sich rasend schnell ausbreiten. Auf der Insel Maui ist die Lage besonders schlimm: Der Küstenort Lahaina wird von den Flammen eingeschlossen. Hunderte Menschen sind in Lebensgefahr! Betroffene haben die apokalyptischen Szenen mit ihren Handykameras festgehalten. Die Videos zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung und dokumentieren den Überlebenskampf im Tropenparadies.
Genre:Reality, Wetter
Altersfreigabe:
12
