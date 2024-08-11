Zum Inhalt springenBarrierefrei
In the Eye of the Storm

Die Feuerwalze von Hawaii

DMAXFolge vom 11.08.2024
Die Feuerwalze von Hawaii

Die Feuerwalze von HawaiiJetzt kostenlos streamen

In the Eye of the Storm

Folge vom 11.08.2024: Die Feuerwalze von Hawaii

45 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12

Im August 2023 bricht die Hölle über Hawaii herein. Ein Hurrikan sorgt für heftige Stürme und schwere Verwüstungen. Der Wind facht zudem Buschbrände an, die sich rasend schnell ausbreiten. Auf der Insel Maui ist die Lage besonders schlimm: Der Küstenort Lahaina wird von den Flammen eingeschlossen. Hunderte Menschen sind in Lebensgefahr! Betroffene haben die apokalyptischen Szenen mit ihren Handykameras festgehalten. Die Videos zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung und dokumentieren den Überlebenskampf im Tropenparadies.

