In- und Auslandseinsätze
„In- und Auslandseinsätze“ dokumentiert zentrale Missionen des Österreichischen Bundesheeres – von AFDRU‑Katastrophenhilfe über EUFOR‑ und ISAF‑Einsätze bis zur Arbeit des Jagdkommandos. Die Serie beleuchtet reale Operationen, humanitäre Hilfe, Luftraumüberwachung und Spezialtrainings. Ideal für alle, die Hintergrundwissen zu Auslandseinsätzen, Bundesheer‑Missionen und moderner Einsatzpraxis suchen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV