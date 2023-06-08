Staffel 1Folge 1vom 08.06.2023
1984 kommt der erste Ghostbusters-Film in die Kinos und feiert weltweite Erfolge. In exklusiven Interviews berichten Darsteller und Crew-Mitglieder wie Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver und Ivan Reitman vom Entstehungsprozess des Blockbusters und den Hindernissen, die das Team überwinden musste. Außerdem gibt es bisher noch nie gesehene Aufnahmen aus den Archiven.
