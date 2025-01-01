Inside GSG9
Inside GSG9
Die GSG9 der Bundespolizei gewährt tiefe Einblicke in ihre sonst verschlossene Welt. In einer vierteiligen Serie begleitet "Galileo" die Elite-Einheit ein Jahr lang - vom anspruchsvollen Auswahlverfahren bis zur komplexen Einsatzplanung. Wie wird man GSG9 Beamter? Wie meistern die Auszubildenden die berüchtigte Härtewoche? Und welche Strategien entwickelt die GSG9, um sich auf das Unvorhersehbare vorzubereiten?
