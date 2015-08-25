Zum Inhalt springenBarrierefrei
Internet der Lügen

Suche nach Autumn

TLCFolge vom 25.08.2015
Suche nach Autumn

Suche nach AutumnJetzt kostenlos streamen

Internet der Lügen

Folge vom 25.08.2015: Suche nach Autumn

44 Min.Folge vom 25.08.2015Ab 12

Die 12-jährige Autumn Pasquale aus New Jersey lebt seit der Scheidung ihrer Eltern beim Vater. Kurz vor ihrem Geburtstag hat das Mädchen nur noch eines im Kopf: ein weißes BMX-Bike, das sie im Internet gesehen hat. Als Vater Anthony das Rad kauft, ist Autumn überglücklich und verbringt Stunden im Netz, um ausgefallene Teile für ihr Traum-Bike aufzustöbern. Doch dann verschwindet das Kind beim Schulfest. Anthony sucht die ganze Stadt nach seiner Tochter ab. In seiner Verzweiflung engagiert er Privatdetektiv Joe Nick. Der folgt den Spuren von Autumns Online-Nachrichten, die schließlich zu einer grauenvollen Entdeckung führen.

