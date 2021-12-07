Internet der Lügen
Folge vom 07.12.2021: Der Mentor
43 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12
Breck Bednar aus London ist ein echter Technik-Fan. Der 14-Jährige verbringt jede freie Minute mit Programmieren und Online-Games. Eines Abends lernt er dabei einen User namens Lewis Daynes kennen. Lewis stellt sich als millionenschwerer Programmierer aus New York vor, der sein Vermögen mit Software-Entwicklung gemacht hat. Breck findet den erfolgreichen jungen Mann großartig und freundet sich immer mehr mit ihm an. Brecks Mutter sieht diese Freundschaft sehr kritisch, zumal Lewis ihren Sohn negativ beeinflusst. Und als Breck eines Tages spurlos verschwindet, macht sie sich zurecht riesige Sorgen.
