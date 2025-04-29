INTIMATE.
Folge 8: Crime Dinner
38 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Ein Wochenende auf dem Land klingt nach Entspannung, doch das Crime Dinner im Ferienhaus wird schnell zu einem echten Psycho-Game. Während Oskar und Charlotte das perfekte Gastgeber:innen-Paar geben, spitzen sich andere Konflikte zu: Als Max und Paulus sich näher kommen, fühlt sich Isabella in ihrer Dreierkonstellation mit beiden fehl am Platz. Emil bringt Nyla mit, doch ihr wahres Alter bleibt nicht lange ein Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
INTIMATE.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren