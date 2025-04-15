INTIMATE.
Folge 3: Mädchenflohmarkt
27 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Aus Angst, in der Versenkung zu verschwinden, nehmen Oskar und Bruno notgedrungen einen No-Budget-Job bei einem HfbK-Abschlussfilm an. Doch ihre Star-Allüren stoßen schnell an Grenzen: kein Fahrer, keine Assistent:innen, kein Luxus - stattdessen müssen sie der Regisseurin Sophia erst einmal erklären, dass sie angeblich erfolgreiche Schauspieler sind, auch wenn der Markt gerade "etwas schwierig" sei. Währenddessen verkaufen Leo und Emil aus Geldnot ihre Sachen auf dem Flohmarkt.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
