ORF2Staffel 1Folge 1vom 03.05.2025
Folge 1: Ischl persönlich

44 Min.Folge vom 03.05.2025

"Ischl, Ischl, Ischl - ein Klavier hinter jedem Gebüschl": So brachte Karl Farkas einst den Genius Loci der Operetten-"Metropole" am Fuße der Katrin auf den Reim. Ischl hat aber bedeutend mehr zu bieten als Kaiserkitsch und Lehar-Kult. Die 15.000-Seelen-Stadt an den Ufern der Traun war auch deshalb Europäischen Kulturhauptstadt 2024, weil hier so viele originelle Menschen leben und arbeiten. Der gebürtige Bad Ischler Günter Kaindlstorfer porträtiert einige von ihnen: den Konditor Philipp Zauner, die Bibliothekarin Claudia Kronabethleitner, den Bundesbahnbediensteten Tobias Leitner, die Kultur- und Gartenjournalistin Julia Kospach, Intendant des Lehar-Festivals und Operettenregisseur Thomas Enzinger, den Liedermacher und Journalist Manfred Madlberger sowie die Biobäuerin Barbara Eisl und den Obmann der "Jazzfreunde Bad Ischl" Emilian Tantana. Bildquelle: ORF/Clever Contents

