It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: Mac spielt Detektiv
19 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
In den Nachrichten erfährt Mac, dass sein Vater ein schreckliches Verbrechen begangen haben soll. Ihm wird der Mord an einem Mann vorgeworfen, der in Kürze bei einem Gerichtsprozess aussagen sollte. Mac kann nicht glauben, dass sein Vater dazu fähig ist, und beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Schließlich droht ihm bei einer Verurteilung die Todesstrafe.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH