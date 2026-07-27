Dee hat einen HerzinfarktJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Dee hat einen Herzinfarkt
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Als Dee eine Herzattacke erleidet und ins Krankenhaus eingeliefert wird, stellt man dort fest, dass sie keine Krankenversicherung hat. Somit wird sie vorzeitig wieder entlassen. Mac und Charlie beschließen daraufhin, dass sie dringend eine Festanstellung brauchen, damit sie in den Genuss einer Krankenversicherung kommen. Schon bald ergattern sie einen Job in der Poststelle eines Unternehmens - mit verheerenden Folgen ...
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH