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It's Always Sunny in Philadelphia

Frank Reynolds' kleine Schönheiten

ProSieben FUNStaffel 7Folge 3vom 10.08.2026
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Folge 3: Frank Reynolds' kleine Schönheiten

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Frank lässt sich auf einen zwielichtigen Deal mit einem Unbekannten aus einer Striptease-Bar ein. Er finanziert einen Schönheitswettbewerb. Als sich das Investment jedoch als großer Schwindel herausstellt, nimmt Frank die Organisation des Events selbst in die Hand. Er veranstaltet einen Kinder-Beauty-Contest - und die gesamte Gang hilft ihm dabei.

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