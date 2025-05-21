Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 2010er Jahre - Die Welt in der HosentascheJetzt kostenlos streamen
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot
Folge 10: Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 2010er Jahre - Die Welt in der Hosentasche
Es war ein buntes und kontroversielles Jahrzehnt: das Smartphone veränderte alle Lebensbereiche – Politik, Beruf, Alltag. Conchita Wurst gewann den ESC, während in Österreich über das Rauchverbot und ‚Töchter‘ in der Bundeshymne diskutiert wurde. Migration, die Spaltung der Gesellschaft, die fortschreitende Klimaerwärmung: viele der Themen, die gegenwärtig den öffentlichen Diskus bestimmen, haben ihren Ursprung in den 2010er-Jahren. Mit dem 10. Teil der ORF-Serie „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot“ wird die österreichische Jahrhundert-Geschichte von den Zwanzigerjahren bis in die jüngste Geschichte heraufgeführt. Prominente Österreicher und Österreicherinnen wie die Schauspielerinnen Nina Proll und Ursula Strauss erzählen über den Alltag der 2010er-Jahre. Ex-Politiker wie Sebastian Kurz, Christian Kern oder Heinz-Christian Strache berichten auch über ihre ganz persönlichen Ups and Downs in diesem Jahrzehnt. Bildquelle: ORF/Pammer Film/Walter Reichl
