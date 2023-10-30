Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 70er Jahre - Die Insel der Seligen

ORF2Staffel 1Folge 6vom 30.10.2023
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 70er Jahre - Die Insel der Seligen

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 70er Jahre - Die Insel der SeligenJetzt kostenlos streamen

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot

Folge 6: Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 70er Jahre - Die Insel der Seligen

53 Min.Folge vom 30.10.2023

Die 70er - ein prägendes Jahrzehnt des Aufbruchs, des Fortschritts, der Vollbeschäftigung. Gleichzeitig aber endete mit der Zwentendorf-Volksabstimmung der Irrglaube an unbegrenzte technische Machbarkeit, basisdemokratische Ideen der "Flower-Power"-Generation stehen gegen die patriarchale Haltung einer Nachkriegs-Politikergeneration. Sportliche Erfolge, etwa auf Skipisten durch Franz Klammer und Annemarie Moser oder auf dem Fußballfeld von Cordoba, werden zum Kraftmotor eines Patriotismus in Rot-Weiß-Rot.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot
ORF2
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot

Alle 1 Staffeln und Folgen