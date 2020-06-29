Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 2000er Jahre - Zeiten der WendeJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 2000er Jahre - Zeiten der Wende
Der Weltuntergang bleibt aus. Um die Jahrtausendwende dominieren Ängste und Untergangsprophezeiungen. Doch die Erde dreht sich auch am 1. Jänner 2000 weiter. Politisch beginnt das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends in Österreich mit einem Knalleffekt. Die Bildung einer Koalitionsregierung zwischen ÖVP und FPÖ spaltet das Land. Wolfgang Schüssel wird Bundeskanzler. Die Angelobung der neuen Regierung wird zum Beginn einer „Zeit der Wende“. Monatelang prägen Demonstrationen gegen den Koalitionspakt von Haider und Schüssel das Wiener Stadtbild. Selbst der Kardinal warnt vor Eskalation und Fremdenfeindlichkeit. Die Verhängung von Sanktionen durch die EU stellt einen einmaligen Akt in der europäischen Geschichte dar. Die Reaktion lähmt für einige Monate die Europäische Union und unterstützt den Start der schwarz-blauen Regierung in Wien, die umstrittene Reformvorhaben durchsetzt. Jörg Haider gibt die Führung der FPÖ ab und zieht sich als Landeshauptmann nach Kärnten zurück.
