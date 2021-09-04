Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 50er Jahre - Das brüchige Fundament

ORF2Staffel 1Folge 4vom 04.09.2021
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 50er Jahre - Das brüchige Fundament

50 Min.Folge vom 04.09.2021

Hurra wir leben wieder! In den 1950er Jahren fällt die Wiederentdeckung der Lebenslust bereits ein wenig leichter, ein kriegsfreies Jahrzehnt, viele Trümmer sind beseitigt, das gibt der Zukunft Konturen, befördert Perspektiven, Nachhaltigkeit und Hoffnungen. Innen- wie außenpolitisch sind die 1950er Jahre das wohl wichtigste Jahrzehnt in Österreichs Nachkriegsgeschichte. Das Land wird frei, positioniert sich im Kalten Krieg zwischen den beiden Machtblöcken als militärisch neutraler, nicht jedoch ideologisch neutraler, Staat. Eine neue, recht lärmende Musik erobert Ende der 1950er Jahre die normierte Alltagsrealität der Kinder der Kriegsgeneration: der Rock 'n' Roll ist der erste vitale Emanzipationsversuch der Kinder vom gelebten Gleichschritt ihrer Väter.

