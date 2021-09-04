Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 60er Jahre - Zwischen Vergangenheit & Zukunft

ORF2Staffel 1Folge 5vom 04.09.2021
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 60er Jahre - Zwischen Vergangenheit & Zukunft

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 60er Jahre - Zwischen Vergangenheit & Zukunft

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot

Folge 5: Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 60er Jahre - Zwischen Vergangenheit & Zukunft

51 Min.Folge vom 04.09.2021

Es ist die Zeit der Wirtschaftswunderjahre, des Aufschwungs und der Technologieschübe. Sie sind wesentliche Stabilitätsfaktoren der Demokratie. Architektur und Technik sind am Weg in die Modernität. Die Entnazifizierung betrachtet man als abgeschlossen. Die milden Urteile und Freisprüche in Kriegsverbrecherprozessen zeichnen jedoch ein anderes Bild. 1962/63 führt der Streit um die Thronverzichtserklärung von Otto Habsburg die große Koalition in die größte Krise seit 1945. Gegen Ende des Jahrzehnts, während des "Prager Frühlings" bewährt sich das Land am Eisernen Vorhang als Aufnahmezentrum für CSSR-Flüchtlinge. Gleichzeitig schwappen die im Vergleich zu Deutschland und Frankreich zwar recht moderaten, aber für die Entwicklung der Zivilgesellschaft wichtigen Studentenproteste nach Österreich über.

ORF2
