Jeffrey Dahmer: Interview mit einem Serienkiller
Folge 2: Episode 2
41 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 16
Im Interview mit Nancy Glass öffnet sich der Serienkiller und gewährt Einblicke in die Beweggründe seiner Taten. Er beschreibt, warum er die Männer nicht nur tötete, sondern auch aß.
Alle Staffeln im Überblick
Jeffrey Dahmer: Interview mit einem Serienkiller
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: NBC UNIVERSAL International GmbH