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Jeffrey Dahmer: Interview mit einem Serienkiller

Episode 2

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 12.10.2023
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Jeffrey Dahmer: Interview mit einem Serienkiller

Folge 2: Episode 2

41 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 16

Im Interview mit Nancy Glass öffnet sich der Serienkiller und gewährt Einblicke in die Beweggründe seiner Taten. Er beschreibt, warum er die Männer nicht nur tötete, sondern auch aß.

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