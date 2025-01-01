Der Talk nach "JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?"Jetzt kostenlos streamen
JENKE. Live. Der Talk danach
Der Talk nach "JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?"
48 Min.
Nach der Ausstrahlung von " JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?" wird es Zeit für eine Bestandsaufnahme. Jenke von Wilmsdorff hat sich mehrere Wochen lang von stark belasteten Lebensmitteln ernährt. Was hat das mit seinem Körper angestellt? Wie haben sich seine Blutwerte verändert? Und wie ging es ihm während des Experiments?
