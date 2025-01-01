Zum Inhalt springenBarrierefrei
JENKE. Live. Der Talk danach

ProSieben
JENKE. Live. Der Talk danach

48 Min.Ab 12

Nach der Ausstrahlung von " JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?" wird es Zeit für eine Bestandsaufnahme. Jenke von Wilmsdorff hat sich mehrere Wochen lang von stark belasteten Lebensmitteln ernährt. Was hat das mit seinem Körper angestellt? Wie haben sich seine Blutwerte verändert? Und wie ging es ihm während des Experiments?

