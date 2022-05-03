Der Talk nach "Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?"Jetzt kostenlos streamen
JENKE. Live. Der Talk danach
Folge vom 03.05.2022: Der Talk nach "Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?"
46 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 12
Nach der Ausstrahlung von "JENKE. Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?" wird es Zeit für eine Bestandsaufnahme. Was hat die Isolation in seiner Wohnung mit Jenke von Wilmsdorff gemacht? Nur mit Notfallkontakten auf dem Handy. Nur mit ausgewählten Nachrichten in den Medien. Mit zu wenig Sonnenlicht und frischer Luft. Lassen sich die Veränderungen in seinem Körper sogar in den Blutwerten ablesen?
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6: ProSieben