ProSiebenFolge vom 27.11.2023
45 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12

Nach der Ausstrahlung von "JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?" wird es Zeit für eine Bestandsaufnahme. Was hat das mit Jenke von Wilmsdorffs Körper angestellt? Wie haben sich seine Blutwerte verändert? Und wie ging es ihm während des Experiments?

