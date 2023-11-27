Der Talk danach "JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?"Jetzt kostenlos streamen
JENKE. Live. Der Talk danach
Folge vom 27.11.2023: Der Talk danach "JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?"
45 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12
Nach der Ausstrahlung von "JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?" wird es Zeit für eine Bestandsaufnahme. Was hat das mit Jenke von Wilmsdorffs Körper angestellt? Wie haben sich seine Blutwerte verändert? Und wie ging es ihm während des Experiments?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben