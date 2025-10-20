Der Talk danach "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"Jetzt kostenlos streamen
JENKE. Live. Der Talk danach
Folge vom 20.10.2025: Der Talk danach "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"
52 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Direkt nach der Ausstrahlung von "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen" spricht der Journalist Jenke von Wilmsdorff in " JENKE. Live. Der Talk danach" über seine Erkenntnisse.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© ProSieben