John Neumeier - Ein Leben für den Tanz
John Neumeier prägt seit 50 Jahren als Ballettdirektor und Chefchoreograph das Hamburger Ballett. Regisseur Andreas Morell hat ihn während der Spielzeit 2022/23 am Hamburg Ballett und bei den Proben für seine Choreographien mit der Kamera begleitet. Es ist das Portrait eines großen Tänzers, eines wunderbaren Lehrers und eines tief in der Kunst und Religion verankerten Menschen. Keine Retrospektive, sondern gegenwärtige künstlerische Arbeit, die Bewegung und Tanz, Ästhetik und Ausdruck, Menschlichkeit und Engagement für andere Menschen auf authentische Weise einfängt. Ebenso kommen Tänzerinnen und Tänzer seiner Kompagnie zu Wort, künstlerische Weggefährten und sein Ehemann Herzchirurg Prof. Dr. Hermann Reichenspurner. Sie alle geben Einblicke in die kreative Arbeit und den Menschen John Neumeier.