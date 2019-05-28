Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 1

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 28.05.2019
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 1: Folge 1

114 Min.Folge vom 28.05.2019Ab 12

Jetzt fordern Joko und Klaas erstmals gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen