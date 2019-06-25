Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 4

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 25.06.2019
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 4: Folge 4

112 Min.Folge vom 25.06.2019Ab 12

Joko & Klaas' Battle gegen ProSieben pausiert nun für kurze Zeit wegen Freibad und Pommes Schranke. Dafür kracht es in der vierten Ausgabe noch mal so richtig: Klaas wird mit einem Schuh verprügelt, Joko benutzt man als Schwerlast-Regal und 33 Fußball-Kids verursachen bei den beiden nach zwei Minuten Schnappatmung. Popcorn-Griffel bereithalten für den seltsamsten Showdown seit Steven Seagal-Film-Enden

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen