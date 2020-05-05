Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

Es geht um Ehre und Narrenfreiheit

ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 05.05.2020
Es geht um Ehre und Narrenfreiheit

Es geht um Ehre und NarrenfreiheitJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 1: Es geht um Ehre und Narrenfreiheit

113 Min.Folge vom 05.05.2020Ab 12

Können sich Joko und Klaas 15 Minuten Narrenfreiheit erspielen oder müssen sie die Strafe ihres Senders ProSieben über sich ergehen lassen? Heute geht es unter anderem mit dem Flugzeug(-Simulator) nach Mallorca, mit dem Auto gegen Axel Stein und Paul Janke und mit Herrn Leisefreund nach Stillmannsdorf.

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

