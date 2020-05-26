Ein Song nur für ProSiebenJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 4: Ein Song nur für ProSieben
113 Min.Folge vom 26.05.2020Ab 12
Auch heute will das dynamische Duo 15 Minuten Sendezeit gewinnen. Doch dafür müssen die beiden leiden - richtig leiden! Und das auch noch ohne Unterstützung des Publikums ...Heute sind mit von der Partie: Mario Basler, Patrick Owomoyela, Funda Vanroy, Christian Düren und Stefanie Kloß.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen