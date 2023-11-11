Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 11.11.2023
Folge vom 11.11.2023

Im vierten Teil des Millionenrätsels erzählt Stella von ihrer persönlichen Suche nach einem Schatz, der ihr das Leben gerettet hat. 2019 wurde bei ihr Leukämie diagnostiziert. Die Krankheit ist auch als Blutkrebs bekannt. Nur weil eine passende Stammzellspenderin gefunden wurde, konnte Stellas Leben gerettet werden. Um mehr Menschen bei der Suche nach einem genetischen Match für die Stammzellspende zu helfen, müssen sich mehr potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.

ProSieben
