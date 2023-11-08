Die Jagd nach dem Koffer geht losJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche
Folge 1: Die Jagd nach dem Koffer geht los
8 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 12
Am Dienstagabend haben Joko & Klaas gegen ihren Sender gewonnen. ProSieben räumt deshalb die Prime Time für 15 gewonnene Sendeminuten und für "Joko & Klaas LIVE" frei. In dieser unberechenbaren Viertelstunde weiß vorher niemand, was passieren wird.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen