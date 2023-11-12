Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche
Folge 5: Das Gedicht
6 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 12
Deutschland geht auf Schatzsuche! Wo haben Joko & Klaas eine Million Euro versteckt? Hinweise ab heute täglich zur Prime Time auf ProSieben.
Genre:Unterhaltung, Comedy, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen