ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 25.10.2023
11 Min.Folge vom 25.10.2023

Nachdem Joko und Klaas gegen ihren Arbeitgeber verloren haben, haben sie nun die Pflicht und das Privileg, eine Dokumentation im Zoo zu drehen. Dabei lernen sie nicht nur viel über die Tiere, die dort leben, sondern auch über die Tätigkeit als Tierpfleger.

ProSieben
