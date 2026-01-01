Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky
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Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky
Josef Taus prägte die späten siebziger Jahre als ÖVP-Bundesparteiobmann und insbesondere durch seine Versuche bei zwei Nationalratswahlen, den SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky zu entthronen. Viele in Österreich haben noch die legendären TV-Duelle Kreisky-Taus in Erinnerung - es waren die Anfänge eines professionalisierten Fernsehwahlkampfs, in dem der rote Amtsinhaber allerdings die bessere Figur machte. Zum heurigen 90. Geburtstag von Josef Taus gestalten Gerhard Jelinek und Ernst Johann Schwarz ein Portrait des Wirtschaftspolitikers, der neben seinen politischen Funktionen auch als ÖIAG-Aufsichtsratsvorsitzender, als Chef der Giro sowie im Vorstand der Turnauer-Gruppe tätig war.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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