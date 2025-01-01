Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Dieter: Seine Ex-Frau blockte den Kontakt zur gemeinsamen Tochter ab

SAT.1Staffel 7Folge 10
Dieter: Seine Ex-Frau blockte den Kontakt zur gemeinsamen Tochter ab

Dieter: Seine Ex-Frau blockte den Kontakt zur gemeinsamen Tochter abJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 10: Dieter: Seine Ex-Frau blockte den Kontakt zur gemeinsamen Tochter ab

45 Min.Ab 12

Nach der Scheidung von seiner Frau im Jahre 1974 hat Dieter seine Tochter knapp 40 Jahre nicht mehr gesehen. Die damals Sechsjährige wuchs bei ihrer Mutter auf, die den Kontakt zwischen Vater und Tochter vehement abblockte. Ob es Julia gelingt, Dieters größten Wunsch zu erfüllen? Auch Jeanette sehnt sich nach einem geliebten Menschen: Sie hat ihren Bruder seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen und macht sich Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen