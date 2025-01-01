Kathrin: Die Mutter verbot den Kontakt zum VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Kathrin: Die Mutter verbot den Kontakt zum Vater
45 Min.Ab 12
Kathrin aus Ahlen ist elf Jahre alt, als sie in einer Schublade einen Brief von ihrem Vater findet. Er musste die Familie unfreiwillig verlassen und Kathrin kann sich nicht an die wenigen mit ihm verbrachten Momente erinnern. Nun ist sie 28 und macht sich auf die Suche nach ihrem Vater, dem ehemaligen britischen Soldaten.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH