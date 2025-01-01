Scheidungskind Beatriz hat ihren Vater 1980 zum letzten Mal gesehenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 14: Scheidungskind Beatriz hat ihren Vater 1980 zum letzten Mal gesehen
45 Min.Ab 12
Die Eltern von Beatriz müssen 1978 aufgrund der gefährlichen politischen Lage aus Chile fliehen und werden als Flüchtlinge in Hamburg aufgenommen. Das Ehepaar lässt sich kurz darauf scheiden und Beatriz sieht ihren Vater 1980 zum letzten Mal. Sie vermisst ihren Vater schon ihr ganzes Leben lang, hat aber keine Möglichkeiten, ihn ausfindig zu machen. Daher bittet sie Julia um Hilfe, die eine Spur nach Argentinien ausfindig gemacht hat ...
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH