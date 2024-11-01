Marlene und Wolfgang: Verzweifelte Suche nach den BrüdernJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 10: Marlene und Wolfgang: Verzweifelte Suche nach den Brüdern
45 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Marlene ist vier Jahre alt, als die Großmutter ihr erzählt, dass sie zwei Brüder bekommen hätte. Doch ihre Geschwister lernt sie nie kennen, denn die Zwillinge werden von einem fremden Paar adoptiert und in die USA gebracht. Jetzt, 65 Jahre später, bittet Marlene verzweifelt Julia um Hilfe. Außerdem: Wolfgang (82), der bei seiner Großmutter aufwuchs, ist auf der Suche nach seinem gleichnamigen Halbbruder Wolfgang (63).
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH