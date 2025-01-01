Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 15
45 Min.Ab 12

Larissas Eltern lernen sich 1995 kennen und lassen sich auf ein kurzes Verhältnis ein, bevor Carlos Deutschland wieder verlassen muss. Ob er jemals von der Schwangerschaft gewusst hat, ist Larissa nicht klar. Im Alter von 14 Jahren fängt sie an, nach ihm zu fragen. Doch alle Versuche, ihn zu finden, scheitern. Wird es Julia und ihrem Team gelingen, Carlos ausfindig zu machen?

SAT.1
